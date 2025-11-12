Informations pratiques

Sélestat

Rencontre que faites-vous de vos objets ?

1 route de Marckolsheim Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-18 15:00:00

fin : 2026-10-18 17:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Table-ronde autour de l’objet avec Estelle Hoffert, artiste ; Juliette Brangé, archéologue des conflits contemporains ; Angélique Labrude, conservatrice du patrimoine et directrice du CCE d’Alsace et un·e artiste invité·e.

Table-ronde autour de l’objet avec Estelle Hoffert, artiste ; Juliette Brangé, archéologue des conflits contemporains ; Angélique Labrude, conservatrice du patrimoine et directrice du CCE d’Alsace et un·e artiste invité·e. 0 .

1 route de Marckolsheim Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 87 55 servicedespublics@frac-alsace.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Roundtable discussion on the artwork with Estelle Hoffert, artist; Juliette Brangé, archaeologist specializing in contemporary conflicts; Angélique Labrude, heritage curator and director of the CCE d’Alsace; and a guest artist.

L’événement Rencontre que faites-vous de vos objets ? Sélestat a été mis à jour le 2026-07-20 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme