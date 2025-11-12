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AGENDA · Sélestat

Rencontre que faites-vous de vos objets ? Sélestat

dimanche 18 octobre 2026 · Sélestat

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
1 route de Marckolsheim
Ville
67600 Sélestat
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Sélestat

Rencontre que faites-vous de vos objets ?

1 route de Marckolsheim Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-18 15:00:00
fin : 2026-10-18 17:00:00

Date(s) :
2026-10-18

Table-ronde autour de l’objet avec Estelle Hoffert, artiste ; Juliette Brangé, archéologue des conflits contemporains ; Angélique Labrude, conservatrice du patrimoine et directrice du CCE d’Alsace et un·e artiste invité·e.
Table-ronde autour de l’objet avec Estelle Hoffert, artiste ; Juliette Brangé, archéologue des conflits contemporains ; Angélique Labrude, conservatrice du patrimoine et directrice du CCE d’Alsace et un·e artiste invité·e. 0  .

1 route de Marckolsheim Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 87 55  servicedespublics@frac-alsace.org

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English :

Roundtable discussion on the artwork with Estelle Hoffert, artist; Juliette Brangé, archaeologist specializing in contemporary conflicts; Angélique Labrude, heritage curator and director of the CCE d’Alsace; and a guest artist.

L’événement Rencontre que faites-vous de vos objets ? Sélestat a été mis à jour le 2026-07-20 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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