Rencontre Xavier Becquet Librairie Encre Marine Eu

Informations pratiques

Eu

Rencontre Xavier Becquet

Librairie Encre Marine 19 Rue Paul Bignon Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 19:00:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Xavier Becquet viendra présenter sa trilogie mersoise Falaises, La Force du Galet et le dernier sorti Les Vagues Apaisées romans mêlant histoire locale et enquêtes.

Entrée libre. .

Librairie Encre Marine 19 Rue Paul Bignon Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 19 34

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English : Rencontre Xavier Becquet

L’événement Rencontre Xavier Becquet Eu a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers