Rencontre Xavier Becquet Librairie Encre Marine Eu
vendredi 13 novembre 2026 · Librairie Encre Marine · Eu
Informations pratiques
Eu
Rencontre Xavier Becquet
Librairie Encre Marine 19 Rue Paul Bignon Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 19:00:00
fin : 2026-11-13
Date(s) :
2026-11-13
Xavier Becquet viendra présenter sa trilogie mersoise Falaises, La Force du Galet et le dernier sorti Les Vagues Apaisées romans mêlant histoire locale et enquêtes.
Entrée libre. .
Librairie Encre Marine 19 Rue Paul Bignon Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 19 34
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English : Rencontre Xavier Becquet
L’événement Rencontre Xavier Becquet Eu a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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