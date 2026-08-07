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Rencontre Xavier Becquet Librairie Encre Marine Eu

vendredi 13 novembre 2026 · Librairie Encre Marine · Eu

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
vendredi 13 novembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Librairie Encre Marine
Adresse
19 Rue Paul Bignon
Ville
76260 Eu
Département
Seine-Maritime
Tarif

Eu

Rencontre Xavier Becquet

Librairie Encre Marine 19 Rue Paul Bignon Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 19:00:00
fin : 2026-11-13

Date(s) :
2026-11-13

Xavier Becquet viendra présenter sa trilogie mersoise Falaises, La Force du Galet et le dernier sorti Les Vagues Apaisées romans mêlant histoire locale et enquêtes.
Entrée libre.   .

Librairie Encre Marine 19 Rue Paul Bignon Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 19 34 

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English : Rencontre Xavier Becquet

L’événement Rencontre Xavier Becquet Eu a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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