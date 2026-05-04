Rencontres Astronomiques des Baux-de-Provence Esplanade du château Les Baux-de-Provence

Les Baux-de-Provence

Rencontres Astronomiques des Baux-de-Provence

Mercredi 12 août 2026 de 19h30 à 23h30. Esplanade du château Esplanade du Château Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:30:00

fin : 2026-08-12 23:30:00

Date(s) :

2026-08-12

L’association des astronomes du Delta a définitivement posé ses télescopes aux Baux-de-Provence. Elle proposera des observations du ciel et des animations tout au long de l’année sur l’esplanade du château. Inscription à l’Office de tourisme

Lorsque la nuit tombe sur le rocher des Baux-de-Provence, le ciel se dévoile dans toute sa profondeur.

Loin des sources de pollution lumineuse, le village perché offre un cadre privilégié pour l’observation des étoiles.

Constellations, planètes et voie lactée se dessinent au-dessus des paysages minéraux, invitant à une expérience à la fois scientifique et poétique. .

Esplanade du château Esplanade du Château Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

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English :

The Association des Astronomes du Delta has finally set up its telescopes in Les Baux-de-Provence. It will be offering sky observations and events all year round on the castle esplanade. Registration at the Tourist Office

L’événement Rencontres Astronomiques des Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme des Baux de Provence