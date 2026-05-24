Exposition Entre photographie, peinture, tissage et émotions Sylvie COLLU Place De l’église Les Baux-de-Provence
Exposition Entre photographie, peinture, tissage et émotions Sylvie COLLU Place De l’église Les Baux-de-Provence dimanche 16 août 2026.
Les Baux-de-Provence
Exposition Entre photographie, peinture, tissage et émotions Sylvie COLLU
Du 16/08 au 31/08/2026 tous les jours de 10h à 18h. Place De l’église Galerie La Cure Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-31 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Exposition Strip Art de Sylvie COLLU
A partir d’un grand tirage, SylvieC (pseudo) découpe de fines bandes qu’elle repositionne et tisse sur la toile. Ce tissage créée une profondeur et un dédoublement de l’image d’origine. Elle développe une palette de couleurs graphiques et invente sa propre technique le Strip Art en fusionnant arts graphiques et tissage. Entre Pop art et Art urbain .
Place De l’église Galerie La Cure Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com
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English :
Strip Art exhibition by Sylvie COLLU
L’événement Exposition Entre photographie, peinture, tissage et émotions Sylvie COLLU Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme des Baux de Provence
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