Les Baux-de-Provence

Pèlerinage des Tremaïe

Dimanche 31 mai 2026 de 10h à 12h. Chapelle des Tremaïe Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 12:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Ne manquez pas le pèlerinage des Tremaïe aux Baux-de-Provence. Découvrez la tradition provençale et le patrimoine vernaculaire local en accompagnant le cortège. Rendez-vous à 10h devant l’église Saint-Vincent.

En écho au pèlerinage annuel des Saintes Maries de la Mer, la barque conservée dans l’Eglise Saint Vincent est amenée en procession à la chapelle des Tremaïe, en contrebas du village des Baux-de-Provence. Cette chapelle est consacrée au culte rendu aux Saintes Maries qui, selon la tradition, auraient accosté en Provence.

Les pèlerins sont invités à emprunter la calade et le chemin au pied du village jusqu’à la stèle des Trémaïe. Une messe sera ensuite célébrée devant la chapelle érigée au XIXe siècle en hommage à Marie-Jacobé, Marie-Salomé et Sarah. .

Chapelle des Tremaïe Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 03 accueil-mairie@lesbaux-de-provence.com

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English :

Don’t miss the Tremaïe pilgrimage in Les Baux-de-Provence. Discover Provençal tradition and local vernacular heritage by accompanying the procession. Meet at 10 a.m. in front of Saint Vincent Church.

L’événement Pèlerinage des Tremaïe Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme des Baux de Provence