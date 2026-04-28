Exposition Association Es’cale Variations artistiques Place Saint-Vincent Les Baux-de-Provence
Exposition Association Es’cale Variations artistiques Place Saint-Vincent Les Baux-de-Provence mardi 9 juin 2026.
Les Baux-de-Provence
Exposition Association Es’cale Variations artistiques
Du 09/06 au 19/06/2026 tous les jours de 10h à 18h. Place Saint-Vincent Galerie La Citerne Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 10:00:00
fin : 2026-06-19 18:00:00
Date(s) :
2026-06-09
La Galerie La Citerne aux Baux-de-Provence accueille l’association Es’Cale pour l’exposition collective Variations Artistiques.
Entre jeux de lumière, dialogue des matières et expressions sensibles, Variations Artistiques invite les visiteurs à une immersion au cœur des univers singuliers de ses artistes. .
Place Saint-Vincent Galerie La Citerne Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com
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English :
The Art Galerie La Citerne in Les Baux-de-Provence is hosting the Es’Cale association for the group exhibition Variations Artistiques .
L’événement Exposition Association Es’cale Variations artistiques Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme des Baux de Provence
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