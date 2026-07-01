Chorale polyphonique Choeur Sainte Agnès Les Baux-de-Provence
mercredi 29 juillet 2026 · Les Baux-de-Provence
Informations pratiques
Les Baux-de-Provence
Chorale polyphonique Choeur Sainte Agnès
Mercredi 29 juillet 2026 de 16h à 17h. Eglise Saint Vincent Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 16:00:00
fin : 2026-07-29 17:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Concert de chants polyphoniques
La chorale Ste Agnès, est composée d’une dizaine d’étudiants, avec un répertoire de chants sacrés et profanes.
Ces jeunes vous donnent rendez-vous cet été en Provence
Direction Agathe Devic .
Eglise Saint Vincent Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com
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English :
Polyphonic singing concert
L’événement Chorale polyphonique Choeur Sainte Agnès Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme des Baux de Provence
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