Informations pratiques

Les Baux-de-Provence

Chorale polyphonique Choeur Sainte Agnès

Mercredi 29 juillet 2026 de 16h à 17h. Eglise Saint Vincent Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 16:00:00

fin : 2026-07-29 17:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Concert de chants polyphoniques

La chorale Ste Agnès, est composée d’une dizaine d’étudiants, avec un répertoire de chants sacrés et profanes.

Ces jeunes vous donnent rendez-vous cet été en Provence

Direction Agathe Devic .

Eglise Saint Vincent Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

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English :

Polyphonic singing concert

L’événement Chorale polyphonique Choeur Sainte Agnès Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme des Baux de Provence