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AGENDA · Les Baux-de-Provence

Chorale polyphonique Choeur Sainte Agnès Les Baux-de-Provence

mercredi 29 juillet 2026 · Les Baux-de-Provence

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Eglise Saint Vincent
Ville
13520 Les Baux-de-Provence
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Les Baux-de-Provence

Chorale polyphonique Choeur Sainte Agnès

Mercredi 29 juillet 2026 de 16h à 17h. Eglise Saint Vincent Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 16:00:00
fin : 2026-07-29 17:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Concert de chants polyphoniques
La chorale Ste Agnès, est composée d’une dizaine d’étudiants, avec un répertoire de chants sacrés et profanes.
Ces jeunes vous donnent rendez-vous cet été en Provence
Direction Agathe Devic   .

Eglise Saint Vincent Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39  tourisme@lesbauxdeprovence.com

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English :

Polyphonic singing concert

L’événement Chorale polyphonique Choeur Sainte Agnès Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme des Baux de Provence

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