Exposition Antonius et Sandrine Driessens Au-delà des Apparences Place Saint-Vincent Les Baux-de-Provence
Exposition Antonius et Sandrine Driessens Au-delà des Apparences Place Saint-Vincent Les Baux-de-Provence samedi 1 août 2026.
Les Baux-de-Provence
Exposition Antonius et Sandrine Driessens Au-delà des Apparences
Du 01/08 au 31/08/2026 tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Place Saint-Vincent Galerie La Citerne Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-08-01
Exposition de sculpture d’Antonius et Sandrine Driessens à la galerie de la Cure
Antonius Driessens, artiste plasticien, associe bois et denim afin de créer des sculptures contemporaines en 2D aux multiples facettes
Sandrine Driessens alias Pataboucan, artiste plasticienne, écrivain et conférencière sur le thème de la résilience, rejoint cette idée sous une forme plus psychologique, métaphorique et poétique où les contraires s’attirent. .
Place Saint-Vincent Galerie La Citerne Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com
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English :
Sculpture exhibition by Antonius and Sandrine Driessens at Galerie de la Cure
L’événement Exposition Antonius et Sandrine Driessens Au-delà des Apparences Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme des Baux de Provence
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