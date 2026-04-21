Festival Lumières des Alpilles Place Saint-Vincent Les Baux-de-Provence

Les Baux-de-Provence

Festival Lumières des Alpilles

Du lundi 4 au jeudi 7 mai 2026. Place Saint-Vincent Galerie La Citerne Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-04

Le Festival Lumière des Alpilles vous invite à explorer le thème de la justice à travers une programmation riche et variée, mêlant œuvres classiques, créations récentes et exclusivités. Programme détaillé à suivre. lumieredesalpilles.fr

Déployé dans plusieurs villages des Alpilles — Les Baux-de-Provence, Saint-Rémy-de-Provence, Fontvieille, Maussane-les-Alpilles, Le Paradou et Arles — le festival propose projections, rencontres, conférences et ateliers en famille dans des lieux emblématiques.

Des temps forts, comme la soirée d’ouverture et des événements spéciaux, viennent rythmer cette expérience conviviale et culturelle. .

Place Saint-Vincent Galerie La Citerne Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

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English :

The Festival Lumière des Alpilles invites you to explore the theme of justice through a rich and varied program, combining classic works, recent creations and exclusives. Detailed program to follow. lumieredesalpilles.fr

L’événement Festival Lumières des Alpilles Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme des Baux de Provence