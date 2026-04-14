Moulin Castelas, Quartier Fréchier D27A 13520 Les-Baux-de-Provence, Les Baux-de-Provence

Moulin Castelas 5 et 6 juin Quartier Fréchier D27A 13520 Les-Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T08:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

La visite du moulin avec visualisation d’un film « de l’olive à l’huile d’olive » ainsi que la dégustation des différentes huiles d’olive – fruitée vert, fruitée noire, aromatique – vous aidera à mieux comprendre et partager notre passion pour l’olivier !

Quartier Fréchier D27A 13520 Les-Baux-de-Provence 2455 route des Oliviers 13520 Les Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.castelas.com/ »}]

La visite du moulin avec visualisation d’un film « de l’olive à l’huile d’olive » ainsi que la dégustation des différentes huiles d’olive vous aidera à mieux comprendre notre passion pour l’olivier ! huile moulin

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