Exposition Patrick Delaire Découvertes Naturelles Place De l’église Les Baux-de-Provence

Les Baux-de-Provence

Exposition Patrick Delaire Découvertes Naturelles

Du 01/06 au 15/06/2026 tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Place De l’église Galerie La Cure Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-06-15

Date(s) :

2026-06-01

La Galerie de la Cure accueille le peintre Patrick Delaire

Patrick DELAIRE est un ancien professeur de biologie, retraité de l’Education Nationale.

Sa carrière s’est déroulée principalement entre le Mans et au Lycée Montmajour à Arles.

Depuis 1997, Patrick DELAIRE habite les Baux-de-Provence, il a gardé le goût du dessin, parallèlement à sa carrière d’enseignant et a expérimenté plusieurs techniques picturales. .

Place De l’église Galerie La Cure Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

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English :

Galerie de la Cure welcomes painter Patrick Delaire

L’événement Exposition Patrick Delaire Découvertes Naturelles Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme des Baux de Provence