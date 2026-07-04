Concert aux Carrières Jean-Guihen Queyras & Alexandre Tharaud Route des Carrières D27 Les Baux-de-Provence

Informations pratiques

Les Baux-de-Provence

Concert aux Carrières Jean-Guihen Queyras & Alexandre Tharaud

Samedi 25 juillet 2026 de 21h à 23h. Route des Carrières D27 Carrières des Lumières Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 21:00:00

fin : 2026-07-25 23:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Vivez une expérience musicale unique dans le cadre exceptionnelle des Carrières des Lumières avec le violoncelliste Jean-Guihen Queyras et le pianiste Alexandre Tharaud.

Complices sur scène depuis de nombreuses années, les deux artistes célèbrent une amitié musicale à travers un programme traversant quatre siècles de musique, de Marin Marais à Poulenc, en passant par la célèbre Sonate Arpeggione de Schubert.

Portée par la virtuosité et la sensibilité de deux figures majeures de la scène internationale, cette soirée promet un moment d’émotion et de partage inoubliable. .

Route des Carrières D27 Carrières des Lumières Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39

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English :

Enjoy a unique musical experience in the stunning setting of the Carrières des Lumières with cellist Jean-Guihen Queyras and pianist Alexandre Tharaud.

L’événement Concert aux Carrières Jean-Guihen Queyras & Alexandre Tharaud Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme des Baux de Provence