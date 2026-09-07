Rencontres avec la musique sámi : Niillas Holmberg & Pauli Lyytinen en concert, Institut finlandais, Paris

Informations pratiques

Rencontres avec la musique sámi : Niillas Holmberg & Pauli Lyytinen en concert Jeudi 24 septembre, 20h00 Institut finlandais Paris

Réservation obligatoire, 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T20:00:00+02:00 – 2026-09-24T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-24T20:00:00+02:00 – 2026-09-24T21:30:00+02:00

Niillas Holmberg & Pauli Lyytinen : Naarattu laulu

Concert le jeudi 24 septembre 2026 à 20h

Le poète-musicien sámi Niillas Holmberg et le saxophoniste-compositeur finlandais Pauli Lyytinen cultivent une connivence qui semble émaner de la transe chamanique. Leur transe en sympathie puise à la fois dans la mythologie ancestrale du peuple sámi et dans la modernité de la musique improvisée, aux confins du jazz et des paysages sonores arctiques. Ils co-signent ensemble l’album Naarattu laulu (littéralement : la chanson repêchée), paru en 2025 sur le label indépendant finlandais Eclipse music. Niillas Holmberg et Pauli Lyytinen se produisent ensemble pour la première fois en France le 24 septembre 2026 à l’Institut finlandais.

Conçue autour de l’écriture poétique de Niillas Holmberg, Naarattu laulu est une œuvre profondément évocatrice et onirique. Elle mêle yoik (chant ancestral a capella), spoken word, saxophone, percussions et « électronique organique », telle que les protagonistes aiment à nommer leur cuisine de sons captés dans la nature. L’eau coule en récurrence dans cette mise en abîme poétique teintée de surréalisme ; telle l’eau du fleuve nourricier à l’embouchure duquel les anciens ont jadis entrevu des baleines. Comme l’eau porte la voix !

Le poète et le saxophoniste repêchent la chanson depuis les fonds aquatiques et la déposent sur la berge. Ils prennent le temps de vivre leur rêve éveillé en osmose avec les éléments naturels, sans jamais presser le pas inutilement. Cette œuvre, ils la définissent comme un acte et non comme un produit fini. Naarattu laulu a reçu un accueil enthousiaste de la critique et a été nominé au prestigieux Prix Teosto 2026.

→ Réservez vos places ici.

Institut finlandais 60 rue des Écoles Paris 75005 Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.institut-finlandais.fr/boutique/produit/niillas-holmberg-pauli-lyytinen-naarattu-laulu/ »}] [{« link »: « https://www.institut-finlandais.fr/boutique/produit/niillas-holmberg-pauli-lyytinen-naarattu-laulu/ »}]

Un concert exceptionnel réunit le poète-musicien sámi Niillas Holmberg et le saxophoniste-compositeur finlandais Pauli Lyytinen pour une première française le 24 septembre à l’Institut finlandais. Concert Musique sámi

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