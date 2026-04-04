Informations pratiques

Nogent-sur-Vernisson

Rencontres bien-être

Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-17 18:00:00

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-18

Rencontres bien-être Thérapeutes, massages, soins…

Rencontres bien-être. samedi 10h à 18h, dimanche 9h30 à 17h30. Thérapeutes, massages et soins, bijoux et minéraux, vente de produits, conférences. Restauration sur place. .

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 17 86 27 10

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English :

Wellness Events: Therapists, Massages, Treatments…

L’événement Rencontres bien-être Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-08-03 par OT GATINAIS SUD