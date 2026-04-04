Rencontres bien-être Nogent-sur-Vernisson
samedi 17 octobre 2026 · Nogent-sur-Vernisson
Informations pratiques
Nogent-sur-Vernisson
Rencontres bien-être
Nogent-sur-Vernisson Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-17 18:00:00
Date(s) :
2026-10-17 2026-10-18
Rencontres bien-être Thérapeutes, massages, soins…
Rencontres bien-être. samedi 10h à 18h, dimanche 9h30 à 17h30. Thérapeutes, massages et soins, bijoux et minéraux, vente de produits, conférences. Restauration sur place. .
Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 17 86 27 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Wellness Events: Therapists, Massages, Treatments…
L’événement Rencontres bien-être Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-08-03 par OT GATINAIS SUD
À voir aussi à Nogent-sur-Vernisson (Loiret)
- Ouverture de l’Arboretum des Barres Nogent-sur-Vernisson 8 août 2026
- Journée de rencontres holistiques et de bien-être Nogent-sur-Vernisson 8 août 2026
- Cadre végétal tressé Nogent-sur-Vernisson 12 août 2026
- Bateau sur l’eau Nogent-sur-Vernisson 13 août 2026
- Empreintes florales Nogent-sur-Vernisson 19 août 2026