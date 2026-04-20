Rencontres coques en bois Vieux Port Pornic
Rencontres coques en bois Vieux Port Pornic samedi 13 juin 2026.
Pornic
Rencontres coques en bois
Vieux Port Quai l’Herminier Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 08:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
16ème rencontre des Coques en Bois
La 16ème rencontre sera comme d’habitude l’occasion de déambuler dans le vieux port en observant les bateaux du patrimoine locaux et/ou de la région sur lesquels le public pourra embarquer puis se désaltérer et manger le samedi soir.
Ecouter des chorales de chants marins, apprendre à faire des noeuds, s’approvisionner en produits de la mer sont également au programme.
À noter
Le stationnement est reglementé le jour de la manifestation merci de prendre en compte l’arrêté de la ville en bas ci-dessous (à venir)
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Vieux Port Quai l’Herminier Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 03 15 70 92
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English :
16th meeting of the Coques en Bois
L’événement Rencontres coques en bois Pornic a été mis à jour le 2026-04-17 par I_OT Pornic
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