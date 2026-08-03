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Rencontres Créatives MAISON GARBAY Luglon

lundi 3 août 2026 · MAISON GARBAY · Luglon

Rencontres Créatives MAISON GARBAY Luglon

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
MAISON GARBAY
Adresse
1 Place de la Grande Lande
Ville
40630 Luglon
Département
Landes
Tarif

Luglon

Rencontres Créatives

MAISON GARBAY 1 Place de la Grande Lande Luglon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 14:30:00
fin : 2026-08-31 17:30:00

Date(s) :
2026-08-03

Chaque lundi après-midi en août, rendez-vous à la Maison Garbay pour les amateurs de loisirs créatifs!
Ouvert aux adultes et aux enfants accompagnés, nous vous proposons un moment de détente où vous pourrez avancer vos ouvrages et projets en cours en bonne compagnie.
Gratuit et ouvert à tous
Chaque lundi après-midi en août, rendez-vous à la Maison Garbay pour les amateurs de loisirs créatifs!
Ouvert aux adultes et aux enfants accompagnés, nous vous proposons un moment de détente où vous pourrez avancer vos ouvrages et projets en cours en bonne compagnie.
Gratuit et ouvert à tous   .

MAISON GARBAY 1 Place de la Grande Lande Luglon 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 09 41 99  info@maisongarbay.fr

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English : Rencontres Créatives

Every Monday afternoon in August, join us at Maison Garbay for creative hobby enthusiasts!
Open to adults and children accompanied by an adult, we invite you to enjoy a relaxing time where you can work on your current projects in good company.
Free and open to everyone

L’événement Rencontres Créatives Luglon a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Cœur Haute Lande

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