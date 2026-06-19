Rencontres dédicaces avec David Dupouy Espace Emile Vignes Castets
Rencontres dédicaces avec David Dupouy Espace Emile Vignes Castets samedi 27 juin 2026.
Castets
Rencontres dédicaces avec David Dupouy
Espace Emile Vignes 97 Rue des Arts Castets Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:30:00
fin : 2026-06-27 12:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Rencontre/dédicaces pour présenter l’affiche des Fêtes 2026 réalisée par l’illustrateur et pour découvrir sa BD C’est pas moi c’est papi
3ème opus des aventures de Louis dans le Landes, après Vacances à la ganadéria et la fête au village . De nouveaux gags pour tous les amoureux de la Gascogne, petits et grands, sourires et rires garantis !
Gratuit.
Inscriptions au 05 58 89 47 56 ou mediatheque@castets.fr .
Espace Emile Vignes 97 Rue des Arts Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 47 56
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English : Rencontres dédicaces avec David Dupouy
L’événement Rencontres dédicaces avec David Dupouy Castets a été mis à jour le 2026-06-15 par Côte Landes Nature Tourisme
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