Rencontres des Mai(s) pourquoi Fonctionner en collectif au Circonflexe Nogent-le-Rotrou
vendredi 25 septembre 2026 · Nogent-le-Rotrou
Informations pratiques
Nogent-le-Rotrou
Rencontres des Mai(s) pourquoi Fonctionner en collectif au Circonflexe
24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Venez assister à la conférence tous public Fonctionner en collectif, en entreprise comme ne association , présentée par Audrey Brière, consultante en management relationnel.
Vendredi 25 Septembre à 18h30.
Restauration sur place 15 euros.
Venez assister à la conférence tous public Fonctionner en collectif, en entreprise comme ne association , présentée par Audrey Brière, consultante en management relationnel.
Vendredi 25 Septembre à 18h30.
Restauration sur place 15 euros. 15 .
24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 49 70 90 contact@lecirconflexe.com
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English :
Come attend the public lecture Working as a Team, Whether in a Company or an Association, presented by Audrey Brière, a relational management consultant.
Friday, September 25 at 6:30 p.m.
Food available on site: 15 euros.
L’événement Rencontres des Mai(s) pourquoi Fonctionner en collectif au Circonflexe Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-07-31 par OTs DU PERCHE
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