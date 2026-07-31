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Rencontres des Mai(s) pourquoi Fonctionner en collectif au Circonflexe Nogent-le-Rotrou

vendredi 25 septembre 2026 · Nogent-le-Rotrou

Rencontres des Mai(s) pourquoi Fonctionner en collectif au Circonflexe Nogent-le-Rotrou

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
24 Rue de la Herse
Ville
28400 Nogent-le-Rotrou
Département
Eure-et-Loir
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Nogent-le-Rotrou

Rencontres des Mai(s) pourquoi Fonctionner en collectif au Circonflexe

24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:30:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Venez assister à la conférence tous public Fonctionner en collectif, en entreprise comme ne association , présentée par Audrey Brière, consultante en management relationnel.
Vendredi 25 Septembre à 18h30.
Restauration sur place 15 euros.
Venez assister à la conférence tous public Fonctionner en collectif, en entreprise comme ne association , présentée par Audrey Brière, consultante en management relationnel.
Vendredi 25 Septembre à 18h30.
Restauration sur place 15 euros. 15  .

24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 49 70 90  contact@lecirconflexe.com

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English :

Come attend the public lecture Working as a Team, Whether in a Company or an Association, presented by Audrey Brière, a relational management consultant.
Friday, September 25 at 6:30 p.m.
Food available on site: 15 euros.

L’événement Rencontres des Mai(s) pourquoi Fonctionner en collectif au Circonflexe Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-07-31 par OTs DU PERCHE

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