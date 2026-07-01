Rencontres gourmandes Créatrices de l’Artesan Office de tourisme Destination Périgueux Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Rencontres gourmandes Créatrices de l’Artesan

Office de tourisme Destination Périgueux 9bis Place du Coderc Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29

Venez rencontrer des créatrices et artistes locales lors d’une démonstration et présentation de leur savoir-faire de 10 à 12h à l’Office de Tourisme Destination Périgueux dans l’espace atelier

Gratuit et sans réservation

Virginie Roussel .

Office de tourisme Destination Périgueux 9bis Place du Coderc Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr

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English : Rencontres gourmandes Créatrices de l’Artesan

L’événement Rencontres gourmandes Créatrices de l’Artesan Périgueux a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Communal de Périgueux