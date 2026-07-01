Rencontres gourmandes Créatrices de l’Artesan Office de tourisme Destination Périgueux Périgueux
mercredi 8 juillet 2026 · Office de tourisme Destination Périgueux · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Rencontres gourmandes Créatrices de l’Artesan
Office de tourisme Destination Périgueux 9bis Place du Coderc Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29
Venez rencontrer des créatrices et artistes locales lors d’une démonstration et présentation de leur savoir-faire de 10 à 12h à l’Office de Tourisme Destination Périgueux dans l’espace atelier
Gratuit et sans réservation
Virginie Roussel .
Office de tourisme Destination Périgueux 9bis Place du Coderc Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr
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English : Rencontres gourmandes Créatrices de l’Artesan
L’événement Rencontres gourmandes Créatrices de l’Artesan Périgueux a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Communal de Périgueux
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