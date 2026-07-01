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Rencontres gourmandes Créatrices de l’Artesan Office de tourisme Destination Périgueux Périgueux

mercredi 8 juillet 2026 · Office de tourisme Destination Périgueux · Périgueux

Rencontres gourmandes Créatrices de l’Artesan Office de tourisme Destination Périgueux Périgueux

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Office de tourisme Destination Périgueux
Adresse
9bis Place du Coderc
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

Rencontres gourmandes Créatrices de l’Artesan

Office de tourisme Destination Périgueux 9bis Place du Coderc Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29

Venez rencontrer des créatrices et artistes locales lors d’une démonstration et présentation de leur savoir-faire de 10 à 12h à l’Office de Tourisme Destination Périgueux dans l’espace atelier

Gratuit et sans réservation

Virginie Roussel   .

Office de tourisme Destination Périgueux 9bis Place du Coderc Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22  accueil@destination-perigueux.fr

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English : Rencontres gourmandes Créatrices de l’Artesan

L’événement Rencontres gourmandes Créatrices de l’Artesan Périgueux a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Communal de Périgueux

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