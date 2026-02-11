Atelier numérique pour enfants casques virtuels Oculus Quest (à partir de 10 ans) Périgueux
Atelier numérique pour enfants casques virtuels Oculus Quest (à partir de 10 ans) Périgueux jeudi 19 février 2026.
Atelier numérique pour enfants casques virtuels Oculus Quest (à partir de 10 ans)
12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-19
Date(s) :
2026-02-19
Inscription obligatoire. .
12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier numérique pour enfants casques virtuels Oculus Quest (à partir de 10 ans)
L’événement Atelier numérique pour enfants casques virtuels Oculus Quest (à partir de 10 ans) Périgueux a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Communal de Périgueux