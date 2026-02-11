Atelier numérique pour enfants casques virtuels Oculus Quest (à partir de 10 ans)

12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Inscription obligatoire. .

12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier numérique pour enfants casques virtuels Oculus Quest (à partir de 10 ans)

L’événement Atelier numérique pour enfants casques virtuels Oculus Quest (à partir de 10 ans) Périgueux a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Communal de Périgueux