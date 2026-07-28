Rencontres HACNUM Europa Nantes Nantes
vendredi 18 septembre 2026 · Europa Nantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-18 09:30 – 13:00
Gratuit : non Gratuit : 0€
Face à l’hégémonie des géants de la Tech qui standardisent nos outils et capturent nos données, beaucoup d’acteurs de la création numérique cherchent aujourd’hui à concevoir des environnements technologiques plus éthiques. Comment dépasser l’ère des GAFAM et s’affranchir d’infrastructures centralisées qui conditionnent nos imaginaires et nos pratiques numériques ? Après avoir exploré les paradoxes du numérique durable, la nécessité de ralentir et les leviers de transformation, HACNUM et Stereolux s’associent pour poursuivre les réflexions. Entre partage d’expériences concrètes, keynote et atelier de découverte de logiciels libres, cette matinée propose d’explorer des modèles alternatifs viables. Avec : l’équipe de l’Hexagone, scène nationale de Meylan, Olivier Bienz – responsable du laboratoire d’artisanat numérique de l’école des arts décoratifs de Paris et doctorant et l’association PiNG !
Europa Nantes Nantes 44200
http://stereolux.org/rencontres-hacnum-18092026-0730
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