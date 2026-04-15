Rencontres littéraires – Borges et le 20e siècle, Maison de Rousseau et de la Littérature, Genève

Rencontres littéraires – Borges et le 20e siècle Mercredi 22 avril, 10h00 Maison de Rousseau et de la Littérature

CHF 7.- / 5.- (AVS, chômeur·euse·s) / 0.- (étudiant·e·s) / 35.- (pass intégral Borges)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T10:00:00+02:00 – 2026-04-22T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T10:00:00+02:00 – 2026-04-22T12:00:00+02:00

Les rencontres littéraires « Borges et le 20e siècle » se tiendront dans le cadre de l’année Borges qui marque le 40e anniversaire de la mort de l’écrivain à Genève. Les sessions auront lieu tous les mercredis de 10h15 à 11h45, en collaboration avec la Maison Rousseau et Littérature, et seront ouvertes au public. Cet événement hebdomadaire et bilingue offrira un aperçu des contes les plus importants de l’écrivain argentin Jorge Luis Borges, en les reliant toujours à l’histoire du 20e siècle. Nous discuterons des moments formateurs qui se reflètent dans la littérature de Borges, tels que le mouvement ultraiste et la littérature fantastique, mais également des débats autour du New Historicism et de l’universalité de la littérature autonome. Nous découvrirons le monde intellectuel dans lequel évoluait l’auteur, ses amitiés, ses polémiques et ses collaborations. Entre autres, des lectures parallèles entre les récits de Borges et les œuvres de Victoria Ocampo, Silvana Ocampo et Adolfo Bioy-Casares seront proposées. Les participant.es apprendront à distinguer les lectures biographiques, structuralistes ou féministes, et l’analyse des poèmes de Borges, ainsi que son intérêt pour le tango, seront également abordés.

Los Encuentros Literarios “Borges y el siglo XX” se celebrarán en el contexto del año Borges que marca el 40 aniversario de la muerte del escritor en Ginebra. Las sesiones tendrán lugar cada miércoles de 10:15 a 11:45h, en colaboración con la Maison Rousseau et Littérature, y serán abiertas al público. Este evento semanal y bilingüe ofrecerá un panorama general sobre los cuentos más importantes del escritor argentino Jorge Luis Borges, siempre relacionándolos con la historia del siglo XX. Discutiremos momentos formativos que se reflejan en la literatura de Borges, como el movimiento ultraísta y la literatura fantástica, pero también las discusiones alrededor del New Historicism y la universalidad de la literatura autónoma. Conoceremos el mundo intelectual en el que se movió el autor, amistades, polémicas y colaboraciones. Se ofrecen lecturas paralelas entre los cuentos de Borges y las obras de Victoria Ocampo, Silvana Ocampo y Adolfo Bioy Casares. Las y los participantes aprenderán a distinguir entre las lecturas biográficas, estructuralistas o feministas. También se incluye el análisis de las poesías de Borges, tanto como su interés por el tango.

Intervenant·e :

Catarina von Wedemeyer est Maître d’enseignement et de recherche à l’Université de Genève, spécialiste des littératures et cultures latino-américaines. Ses travaux portent sur les discours des droits de l’homme et de la liberté dans les littératures romanes du XIXe siècle. Lauréate d’une bourse Humboldt à Columbia University (2019–2022), elle a également enseigné à Iéna, Gießen et Berlin. Elle est l’autrice de Offene Dialektik. Poetische Form und Geschichtsdenken im Werk von Octavio Paz (De Gruyter, 2019) et publie sur la migration, le féminisme queer, l’anarchisme et le décolonialisme dans la poésie et la théorie contemporaines.

Catarina von Wedemeyer es profesora e investigadora en la Universidad de Ginebra, especializada en literaturas y culturas latinoamericanas. Su investigación se centra en los discursos sobre los derechos humanos y la libertad en las literaturas romances del siglo XIX. Fue becaria Humboldt en la Universidad de Columbia (2019–2022) y ha enseñado en Jena, Gießen y Berlín. Es autora de Offene Dialektik. Poetische Form und Geschichtsdenken im Werk von Octavio Paz (De Gruyter, 2019) y publica sobre migración, feminismo queer, anarquismo y decolonialismo en la poesía y la teoría contemporáneas.

Maison de Rousseau et de la Littérature Grand-Rue 40, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 310 10 28 http://m-r-l.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://m-r-l.ch/evenement/rencontres-litteraires-borges-et-le-20e-siecle-7/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/maison-rousseau-litterature/

Plongez dans l’univers de Borges : un voyage littéraire et bilingue à travers le 20e siècle, ses histoires, ses idées et ses résonances.

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