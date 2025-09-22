Rencontres mamans-bébés Maison Citoyenne Sainte-Pazanne

lundi 22 septembre 2025.

Rencontres mamans-bébés

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Début : 2025-09-22 10:00:00

fin : 2025-09-22 12:00:00

Un moment convivial proposé par Léna Tamic, doula, dans un cadre bienveillant, pour favoriser les rencontres entre jeunes mamans et partager un temps avec son bébé, hors de la maison.

Temps d’échange, partage d’expériences, ateliers pratiques.

Différentes activités sont proposées; massages, chansons…

Des clés et des ressources vous seront données pour vivre au mieux cette période si particulière.

Pratique

Cet atelier s’adresse aux jeunes mamans avec leur bébé de moins de 7 mois.

2€ pour maman et son bébé Sur réservation places limitées à 6.

Plus d’infos auprès de la Maison Citoyenne.

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 38 03 31 44 coordinatrice.mc44@gmail.com

English :

A friendly moment offered by doula Léna Tamic, in a friendly setting, to encourage young mothers to get together and share time with their babies, away from home.

German :

Ein geselliger Moment, der von der Doula Léna Tamic in einem wohlwollenden Rahmen angeboten wird, um Begegnungen zwischen jungen Müttern zu fördern und eine Zeit mit ihrem Baby außerhalb des Hauses zu teilen.

Italiano :

Léna Tamic, doula, offre un ambiente amichevole e di sostegno alle giovani madri per riunirsi e condividere il tempo con i loro bambini lontano da casa.

Espanol :

Léna Tamic, doula, ofrece un entorno agradable y de apoyo para que las madres jóvenes se reúnan y compartan tiempo con sus bebés fuera de casa.

