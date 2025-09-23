Rencontres mensuelles jeux Mézières-sous-Lavardin
Vous aimez les jeux de société?
La ludothèque Coquille-de-Bois propose des rencontres jeux tous les 1ers samedis du mois à Mézières-sous-Lavardin de 14h30 à 18h.
Adresse 1, place de la liberté 72240 Mézières-sous-Lavardin.
Montant adhésion annuelle à l’association 1€
Montant emprunt de jeux à l’année 30€ .
Mézières-sous-Lavardin 72240 Sarthe Pays de la Loire association@coquille-de-bois.fr
