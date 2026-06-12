Rencontres musicales de La Baule et du Pays Blanc Place de l’église Le Pouliguen
Rencontres musicales de La Baule et du Pays Blanc Place de l’église Le Pouliguen mardi 14 juillet 2026.
Le Pouliguen
Rencontres musicales de La Baule et du Pays Blanc
Place de l’église Eglise Saint-Nicolas Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 11:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Divertimento pour trio à cordes, en mi bémol majeur, K 563
Duo pour violon et alto en sol majeur K 423
Iris Scialom Violon
Lise Berthaud Alto
Maïa Xifaras Violoncelle
Le Divertimento est un sommet d’équilibre et de raffinement. Ce joyau dépasse largement le cadre de la virtuosité instrumentale pour atteindre cette vocalité instrumentale si caractéristique de Mozart, où chaque interprète s’exprime avec une liberté et une égalité remarquables. La musique y respire, chante et rayonne, portée par une écriture d’une clarté et d’une grâce témoignant encore une fois du génie intemporel du très jeune maître.
Également au programme, un duo ludique et original pour violon et alto, encore trop méconnu. .
Place de l’église Eglise Saint-Nicolas Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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L’événement Rencontres musicales de La Baule et du Pays Blanc Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44
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