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Rencontres musicales de La Baule et du Pays Blanc Place de l’église Le Pouliguen

Rencontres musicales de La Baule et du Pays Blanc Place de l’église Le Pouliguen mardi 14 juillet 2026.

Lieu : Place de l'église

Adresse : Eglise Saint-Nicolas

Ville : 44510 Le Pouliguen

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Le Pouliguen

Rencontres musicales de La Baule et du Pays Blanc

Place de l’église Eglise Saint-Nicolas Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 11:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

WOLFGANG AMADEUS MOZART 

Divertimento pour trio à cordes, en mi bémol majeur, K 563 
Duo pour violon et alto en sol majeur K 423 

Iris Scialom Violon  
Lise Berthaud Alto   
Maïa Xifaras Violoncelle  

Le Divertimento est un sommet d’équilibre et de raffinement. Ce joyau dépasse largement le cadre de la virtuosité instrumentale pour atteindre cette vocalité instrumentale si caractéristique de Mozart, où chaque interprète s’exprime avec une liberté et une égalité remarquables. La musique y respire, chante et rayonne, portée par une écriture d’une clarté et d’une grâce témoignant encore une fois du génie intemporel du très jeune maître. 

Également au programme, un duo ludique et original pour violon et alto, encore trop méconnu.   .

Place de l’église Eglise Saint-Nicolas Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire  

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English :

L’événement Rencontres musicales de La Baule et du Pays Blanc Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44

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