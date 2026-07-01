Rencontres Musicales de La Baule et du Pays Blanc : Matinée Mozart, Chapelle Sainte-Anne, Le Pouliguen
mardi 14 juillet 2026 · Chapelle Sainte-Anne · Le Pouliguen
Informations pratiques
Rencontres Musicales de La Baule et du Pays Blanc : Matinée Mozart Mardi 14 juillet, 11h00 Chapelle Sainte-Anne Loire-Atlantique
– Entrée: 25, – Entrée: 15.00
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-14T11:00:00+02:00 – 2026-07-14T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-14T11:00:00+02:00 – 2026-07-14T12:00:00+02:00
Le festival Rencontres Musicales de La Baule & du Pays Blanc met à l’honneur musique classique et patrimoine culturel avec une programmation artistique d’excellence associant grands musiciens et jeunes talents pour le plus grand nombre.
MATINÉE MOZART
Mozart, Duo pour violon & alto, K.423
Mozart, Divertimento pour trio à cordes, K.563
Dans ce programme la musique respire, chante et rayonne, portée par une écriture d’une clarté et d’une grâce témoignant encore une fois du génie intemporel du très jeune maître.
Iris Scialom & Camille Banckaert, violons
Lise Berthaud, alto
Maïa Xifaras, violoncelle
Billetterie dans les Offices de Tourisme La Baule – Presqu’île de Guérande
Dans ce programme la musique respire, chante et rayonne, portée par une écriture d’une clarté et d’une grâce témoignant encore une fois du génie intemporel du très jeune maître.
Chapelle Sainte-Anne Penchâteau, 44510 Le Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@rencontres-musicales-labaule.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://rencontres-musicales-labaule.com »}]
Le festival Rencontres Musicales de La Baule & du Pays Blanc met à l’honneur musique classique et patrimoine culturel avec une programmation artistique d’excellence associant grands musiciens et jeun… Culture Fête / Foire
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