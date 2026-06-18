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Rencontres Musicales de La Baule et du Pays Blanc Matinée Mozart Penchâteau Le Pouliguen

Rencontres Musicales de La Baule et du Pays Blanc Matinée Mozart Penchâteau Le Pouliguen mardi 14 juillet 2026.

Lieu : Penchâteau

Adresse : Chapelle Sainte-Anne

Ville : 44510 Le Pouliguen

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Le Pouliguen

Rencontres Musicales de La Baule et du Pays Blanc Matinée Mozart

Penchâteau Chapelle Sainte-Anne Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 11:00:00
fin : 2026-07-14 12:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Le festival Rencontres Musicales de La Baule & du Pays Blanc met à l’honneur musique classique et patrimoine culturel avec une programmation artistique d’excellence associant grands musiciens et jeunes talents pour le plus grand nombre.

MATINÉE MOZART

Mozart, Duo pour violon & alto, K.423
Mozart, Divertimento pour trio à cordes, K.563

Dans ce programme la musique respire, chante et rayonne, portée par une écriture d’une clarté et d’une grâce témoignant encore une fois du génie intemporel du très jeune maître.

Iris Scialom & Camille Banckaert, violons
Lise Berthaud, alto
Maïa Xifaras, violoncelle

​Billetterie dans les Offices de Tourisme La Baule Presqu’île de Guérande   .

Penchâteau Chapelle Sainte-Anne Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire   contact@rencontres-musicales-labaule.com

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L’événement Rencontres Musicales de La Baule et du Pays Blanc Matinée Mozart Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44

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