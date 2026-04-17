Rencontres musicales de Trébabu  Kanerien Lanveneg  Église Saint-Tugdual Trébabu

Trébabu

Rencontres musicales de Trébabu Kanerien Lanveneg

Église Saint-Tugdual Le Bourg Trébabu Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 18:00:00

fin : 2026-08-30 19:30:00

Date(s) :

2026-08-30

Un groupe d’amis, 39 choristes, réunis autour de Danielle Corre, animent l’église avec des chants profanes et religieux en langue bretonne. .

Église Saint-Tugdual Le Bourg Trébabu 29217 Finistère Bretagne +33 6 84 17 41 68

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English : Rencontres musicales de Trébabu Kanerien Lanveneg

L’événement Rencontres musicales de Trébabu Kanerien Lanveneg Trébabu a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE