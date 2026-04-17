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Rencontres musicales de Trébabu  Kanerien Lanveneg  Église Saint-Tugdual Trébabu

Rencontres musicales de Trébabu  Kanerien Lanveneg  Église Saint-Tugdual Trébabu dimanche 30 août 2026.

Lieu : Église Saint-Tugdual

Adresse : Le Bourg

Ville : 29217 Trébabu

Département : Finistère

Début : dimanche 30 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Trébabu

Rencontres musicales de Trébabu  Kanerien Lanveneg 

Église Saint-Tugdual Le Bourg Trébabu Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 18:00:00
fin : 2026-08-30 19:30:00

Date(s) :
2026-08-30

Un groupe d’amis, 39 choristes, réunis autour de Danielle Corre, animent l’église avec des chants profanes et religieux en langue bretonne.   .

Église Saint-Tugdual Le Bourg Trébabu 29217 Finistère Bretagne +33 6 84 17 41 68 

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English : Rencontres musicales de Trébabu  Kanerien Lanveneg 

L’événement Rencontres musicales de Trébabu  Kanerien Lanveneg  Trébabu a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE

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