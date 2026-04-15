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Veillée en chansons avec Maxime Piolot Trébabu

Veillée en chansons avec Maxime Piolot Trébabu dimanche 16 août 2026.

Adresse : Chapelle de Notre-Dame du Val

Ville : 29217 Trébabu

Département : Finistère

Début : dimanche 16 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Trébabu

Veillée en chansons avec Maxime Piolot

Chapelle de Notre-Dame du Val Trébabu Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 18:00:00
fin : 2026-08-16 19:15:00

Date(s) :
2026-08-16

Accompagné de ses musiciens, Dominique Rivière, guitare-accordéon-mandola, et Corinne Schorp, voix-tambour-flûte, Maxime Piolot chante l’âme des îles, l’âme des hommes, la tempête, le calme, la solitude, la joie de vivre. Il chante aussi les gens de la mer, ces éternels voyageurs, le courage d’affronter la réalité. Entrée libre participation.   .

Chapelle de Notre-Dame du Val Trébabu 29217 Finistère Bretagne +33 6 08 25 10 64 

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English : Veillée en chansons avec Maxime Piolot

L’événement Veillée en chansons avec Maxime Piolot Trébabu a été mis à jour le 2026-04-15 par OT IROISE BRETAGNE

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