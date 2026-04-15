Trébabu

Veillée en chansons avec Maxime Piolot

Chapelle de Notre-Dame du Val Trébabu Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 18:00:00

fin : 2026-08-16 19:15:00

Date(s) :

2026-08-16

Accompagné de ses musiciens, Dominique Rivière, guitare-accordéon-mandola, et Corinne Schorp, voix-tambour-flûte, Maxime Piolot chante l’âme des îles, l’âme des hommes, la tempête, le calme, la solitude, la joie de vivre. Il chante aussi les gens de la mer, ces éternels voyageurs, le courage d’affronter la réalité. Entrée libre participation. .

Chapelle de Notre-Dame du Val Trébabu 29217 Finistère Bretagne +33 6 08 25 10 64

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English : Veillée en chansons avec Maxime Piolot

L’événement Veillée en chansons avec Maxime Piolot Trébabu a été mis à jour le 2026-04-15 par OT IROISE BRETAGNE