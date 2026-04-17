Rencontres musicales de Trébabu Le Banquet Céleste Escales baroques 2026 Le Bourg Trébabu
Rencontres musicales de Trébabu Le Banquet Céleste Escales baroques 2026 Le Bourg Trébabu vendredi 28 août 2026.
Trébabu
Rencontres musicales de Trébabu Le Banquet Céleste Escales baroques 2026
Le Bourg Eglise Saint Tugdual Trébabu Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 16:30:00
fin : 2026-08-28 18:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Une démarche qui associe la découverte du patrimoine (visite guidée à 16h30) et un concert à 17h avec les sonates en trio de Bach pour viole de gambe, clavecin et hautbois.
Une autre façon de vivre la musique, accessible, sensible et profondément humaine à travers des échanges avec les musiciens et la découverte du patrimoine religieux. .
Le Bourg Eglise Saint Tugdual Trébabu 29217 Finistère Bretagne +33 6 84 17 41 68
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English : Rencontres musicales de Trébabu Le Banquet Céleste Escales baroques 2026
L’événement Rencontres musicales de Trébabu Le Banquet Céleste Escales baroques 2026 Trébabu a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE