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Rencontres musicales de Trébabu  Le Banquet Céleste   Escales baroques 2026  Le Bourg Trébabu

Rencontres musicales de Trébabu  Le Banquet Céleste   Escales baroques 2026  Le Bourg Trébabu vendredi 28 août 2026.

Lieu : Le Bourg

Adresse : Eglise Saint Tugdual

Ville : 29217 Trébabu

Département : Finistère

Début : vendredi 28 août 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Trébabu

Rencontres musicales de Trébabu  Le Banquet Céleste   Escales baroques 2026 

Le Bourg Eglise Saint Tugdual Trébabu Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 16:30:00
fin : 2026-08-28 18:00:00

Date(s) :
2026-08-28

Une démarche qui associe la découverte du patrimoine (visite guidée à 16h30) et un concert à 17h avec les sonates en trio de Bach pour viole de gambe, clavecin et hautbois.
Une autre façon de vivre la musique, accessible, sensible et profondément humaine à travers des échanges avec les musiciens et la découverte du patrimoine religieux.   .

Le Bourg Eglise Saint Tugdual Trébabu 29217 Finistère Bretagne +33 6 84 17 41 68 

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English : Rencontres musicales de Trébabu  Le Banquet Céleste   Escales baroques 2026 

L’événement Rencontres musicales de Trébabu  Le Banquet Céleste   Escales baroques 2026  Trébabu a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE

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