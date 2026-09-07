Rencontres « Reconstituons le château », Château des Ducs de Savoie, Chambéry

Informations pratiques

Rencontres « Reconstituons le château » Dimanche 20 septembre, 10h15, 11h00, 11h45 Château des Ducs de Savoie Savoie

RV dans la salle 3 de la salle des pas perdus. Accès par le 1er étage de la tour mi-ronde. Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:15:00+02:00 – 2026-09-20T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:45:00+02:00 – 2026-09-20T12:15:00+02:00

Rencontre avec un archéologue et un architecte autour de la démarche de reconstitution de la physionomie passée du château ayant donné lieu aux dessins réalisés pour le musée du château.

Château des Ducs de Savoie Place du Château, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Chambéry-le-Haut Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479334247 https://patrimoines.savoie.fr/web/psp_11564/chateau-des-ducs-de-savoie Depuis sa création, le destin du château de Chambéry a bien changé. D’abord emblème d’une des plus anciennes dynasties d’Europe, il devient château national durant la Révolution française. Désormais propriété départementale et siège de la préfecture de Savoie, il est toujours l’épicentre de l’administration savoyarde et ouvre ses portes occasionnellement et au cours de visites guidées pour faire découvrir la richesse de son histoire. L’entrée piétons se fait par le portail des frères de Maistre, côté Place du château. Pour les personnes à mobilité réduite, un accès en véhicule est possible par la Place Caffe, prévenir en amont.

Rencontre avec un archéologue et un architecte autour de la démarche de reconstitution de la physionomie passée du château ayant donné lieu aux dessins réalisés pour le musée du château.

© Jonathan Desbois