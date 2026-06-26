Informations pratiques

Payrignac

Rencontres sous le Tilleul

Place de l’Eglise Payrignac Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-03

Payrignac et son tilleul vous attendent pour des rencontres humaines et artistiques d’exception

Payrignac et son tilleul vous attendent pour des rencontres humaines et artistiques d’exception. Venez vibrer et rêver ! Tout publics bienvenus !

Nous sommes transis de bonheur de présenter la 4ème édition du Festival avec une programmation, des ateliers, des artistes et jeunes talents merveilleux, exprimant la poésie et le partage par tous les arts conte, théâtre, marionnette, musique, clown… Deux jours d’échanges et de chaleur humaine au naturel !

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Place de l’Eglise Payrignac 46300 Lot Occitanie lesmusaions@asso.eco

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English :

Payrignac and its lime tree await you for exceptional cultural and artistic experiences

L’événement Rencontres sous le Tilleul Payrignac a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Gourdon