Rencontrez Aline et Nathalie autour de leurs œuvres, Médiathèque-ludothèque de Bellou en Houlme, Bellou-en-Houlme
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque-ludothèque de Bellou en Houlme · Bellou-en-Houlme
Informations pratiques
Rencontrez Aline et Nathalie autour de leurs œuvres Samedi 3 octobre, 11h30 Médiathèque-ludothèque de Bellou en Houlme Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T11:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T11:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
C’est Biblis en Folie à la médiathèque de Bellou-en-Houlme, passez la matinée avec l’équipe de la médiathèque et rencontrez Aline et Nathalie professeures d’Arts Plastiques, artistes et surtout amies depuis de nombreuses années, autour de leur exposition « Territoires d’encres ».
Médiathèque-ludothèque de Bellou en Houlme 1 impasse des tisserands 61220 Bellou-en-Houlme Bellou-en-Houlme 61220 Orne Normandie
Biblis en folie 2026
©Biblis en folie
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