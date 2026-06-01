Rencontrez une apicultrice, Médiathèque de Salindres, Salindres
Rencontrez une apicultrice, Médiathèque de Salindres, Salindres mercredi 10 juin 2026.
Rencontrez une apicultrice Mercredi 10 juin, 14h00 Médiathèque de Salindres Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T16:00:00+02:00
Médiathèque de Salindres 31 rue de Cambis, 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie 04 66 60 54 90 http://mediatheque.ville-salindres.fr https://www.facebook.com/bibliosalindres/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 54 90 »}]
Karine Combe vous permettra d’approfondir vos connaissances et, pourquoi pas, de repartir avec quelques produits.
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