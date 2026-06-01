Rencontrez une apicultrice, Médiathèque de Salindres, Salindres

Rencontrez une apicultrice Mercredi 10 juin, 14h00 Médiathèque de Salindres Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T16:00:00+02:00

Médiathèque de Salindres 31 rue de Cambis, 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie 04 66 60 54 90 http://mediatheque.ville-salindres.fr https://www.facebook.com/bibliosalindres/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 54 90 »}]

Karine Combe vous permettra d’approfondir vos connaissances et, pourquoi pas, de repartir avec quelques produits.