Rencontrez vos producteurs Dégustation de produits locaux Ferme de l’Oulaie et Domaine de la Créchette Espace Tourisme & Loisirs Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

Rencontrez vos producteurs Dégustation de produits locaux Ferme de l’Oulaie et Domaine de la Créchette

Espace Tourisme & Loisirs 103 Rue des Douves Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 11:00:00

fin : 2026-07-23 12:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Cet été, venez rencontrer vos producteurs locaux du Pays d’Ancenis pour en apprendre plus sur leurs produits, leur métier et leur exploitation. Jeudi 23 juillet, retrouvez les producteurs à l’Espace Tourisme & Loisirs.

Jeudi 23 juillet, présence d’Anne Legras de la Ferme de l’Oulaie de Freigné et de Charles Bouly du Domaine de la Créchette d’Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire.

Au programme

-Présentation du métier et des produits

-Dégustation des produits

À la carte

– Viande bovine de la ferme de l’Oulaie chipolatas fermières, au piment d’Espelette, merguez de bœuf

– Vin du domaine de la Créchette.

Entrée libre. Gratuit. .

Espace Tourisme & Loisirs 103 Rue des Douves Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 07 44 tourisme@pays-ancenis.com

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English :

This %E9t%E9, come meet your local producers from the Pays d’Ancenis to learn more about their products, their craft, and their farms. On Thursday, July 23, meet the producers %E0 at the Espace Tourisme & Loisirs.

L’événement Rencontrez vos producteurs Dégustation de produits locaux Ferme de l’Oulaie et Domaine de la Créchette Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-07-06 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis