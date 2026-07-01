Rencontrez vos producteurs Dégustation de produits locaux Ferme de l’Oulaie et Domaine de la Créchette Espace Tourisme & Loisirs Ancenis-Saint-Géréon
jeudi 23 juillet 2026 · Espace Tourisme & Loisirs · Ancenis-Saint-Géréon
Informations pratiques
Ancenis-Saint-Géréon
Rencontrez vos producteurs Dégustation de produits locaux Ferme de l’Oulaie et Domaine de la Créchette
Espace Tourisme & Loisirs 103 Rue des Douves Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 11:00:00
fin : 2026-07-23 12:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Cet été, venez rencontrer vos producteurs locaux du Pays d’Ancenis pour en apprendre plus sur leurs produits, leur métier et leur exploitation. Jeudi 23 juillet, retrouvez les producteurs à l’Espace Tourisme & Loisirs.
Jeudi 23 juillet, présence d’Anne Legras de la Ferme de l’Oulaie de Freigné et de Charles Bouly du Domaine de la Créchette d’Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire.
Au programme
-Présentation du métier et des produits
-Dégustation des produits
À la carte
– Viande bovine de la ferme de l’Oulaie chipolatas fermières, au piment d’Espelette, merguez de bœuf
– Vin du domaine de la Créchette.
Entrée libre. Gratuit. .
Espace Tourisme & Loisirs 103 Rue des Douves Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 07 44 tourisme@pays-ancenis.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This %E9t%E9, come meet your local producers from the Pays d’Ancenis to learn more about their products, their craft, and their farms. On Thursday, July 23, meet the producers %E0 at the Espace Tourisme & Loisirs.
L’événement Rencontrez vos producteurs Dégustation de produits locaux Ferme de l’Oulaie et Domaine de la Créchette Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-07-06 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
À voir aussi à Ancenis-Saint-Géréon (Loire-Atlantique)
- Atelier d’écriture Kaïflo Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon 15 juillet 2026
- ANNULÉ Plein jeux en famille Couleurs parasol Rue des Douves Ancenis-Saint-Géréon 15 juillet 2026
- Bingo Blind test Bar ChiFouMi Le ChiFouMi Bar ludique & Boutique Ancenis-Saint-Géréon 15 juillet 2026
- Concert Les Frangins Couleurs parasol Ancenis-Saint-Géréon 15 juillet 2026
- Rencontrez vos producteurs Dégustation de produits locaux Ferme TY MAD BIO & Domaine des Gâtz Espace Tourisme & Loisirs Ancenis-Saint-Géréon 16 juillet 2026