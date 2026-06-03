Rendez-vous à la ferme – 7 juin 2026 Parc de la Chantrerie Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-07 10:30 – 12:30

Gratuit : oui Tout public

De 10h30 à 12h30 : visites libresDe 14h30 à 18h00 : animations et ateliersLES POLLINISATEURS SAUVAGES Départs à 14h30, 15h30 et 16h30 | Durée : 30 minutes | 20 personnes par visiteDécouvrez les différents pollinisateurs sauvages du potager de la ferme et leurs particularités. SENSIBILISATION AUX INVENTAIRES DE NIDS D’HIRONDELLES ET DE MARTINETS Avec la LPODe 14h30 à 18h | en continuDécouvrez comment compter les nids d’hirondelles et de martinets et participez à un atelier en juin avec la LPO. ATELIER DE REMPOTAGE DE SEMIS Durée 15 minutes | tout publicDe 15h à 15h30 : rempotage de thymDe 16h à 16h30 : rempotage de cibouletteDe 17h à 17h30 : rempotage de persilC’est la saison pour rempoter ses semis ! ( à rapporter chez soi en fin d’atelier) ATELIER RECETTE : TRANSFORMATION RAPIDE ! Avec Terra HerbaDe 15h à 16h et de 16h15 à 17h15Apprenez comment transformer rapidement des plantes sauvages en sirop et pesto maison ! ATELIER LAND’ART Avec RepousseDe 14h30 à 17h30 en continuParticipez à des créations de Land’art dans le Parc de la Chantrerie, grâce à des matériaux naturels. PARCOURS OLFACTIF En autonomie dans le potager de la fermeJeu des odeurs : venez sentir les odeurs des plantes de nos potagers, saurez-vous les reconnaître ? VISITE DU POTAGER Avec un jardinier de la Ville de NantesDe 14h à 18h en continuDécouvrez les nouveaux aménagements potagers de la ferme et les différents espaces de production. ATELIER BÉBÉ NATURE : EXPLORER AVEC LES SENS Avec Pousser en natureDe 14h30 à 18h | 5 ateliers en continu | Pour les 0-3 ansParticipez à un éveil des sens par la nature, à travers des petits ateliers adaptés aux 0-3 ans. STAND DE GLACES Avec Ferme Bêle et PépinDe 14h30 à 18hDégustez les glaces au lait de brebis de la Ferme Bêle et Pepin.

Parc de la Chantrerie Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-de-la-chantrerie https://metropole.nantes.fr/actualites/une-balade-a-la-ferme-de-la-chantrerie-ca-vous-dit



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