Rendez-vous à Penvern, Château de Penvern, Persquen

Rendez-vous à Penvern 6 et 7 juin Château de Penvern Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Promenade dans le parc du site en cours de restauration

Château de Penvern Penvern, 56160, Persquen, Morbihan, Bretagne Persquen 56160 Morbihan Bretagne https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091472;http://www.apjb.org/fr/parcs/penvern.html Ce parc de facture classique, particulièrement structuré lors de sa création au XVIIIe a conservé ses jardins en terrasses, ses rabines bordées de chênes, un étang, un pédiluve et de belles perspectives.

La remise en valeur de l’ensemble s’effectue peu à peu.

Jardin, Parc et Territoire : ISMH, site classé.

Promenade dans le parc du site en cours de restauration

©Penvern – rabine et oies