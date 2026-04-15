Rendez-vous au jardin avec l’écodomaine Hasenn Ecodomaine Hasenn Pleurtuit
Rendez-vous au jardin avec l’écodomaine Hasenn Ecodomaine Hasenn Pleurtuit dimanche 7 juin 2026.
Pleurtuit
Rendez-vous au jardin avec l’écodomaine Hasenn
Ecodomaine Hasenn 1, La Mettrie Labbé Pleurtuit Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 12:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Les Rendez-vous aux jardins 2026 présentent
Venez découvrir le jardin ornemental et nourricier Hasenn, de près de 2 hectares, au bord du Frémur.
Vous pourrez y croiser des animaux (vache, moutons, poules, canards, oies), visiter le potager et le verger, et goûter des produits comme les 7 miels issus de territoires de la Côte d’Emeraude.
Dimanche 7 juin 2026, les visites seront ouvertes
– de 10 h à 12 h
– de 14 h à 18 h .
Ecodomaine Hasenn 1, La Mettrie Labbé Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 18 49 38 31
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English :
L’événement Rendez-vous au jardin avec l’écodomaine Hasenn Pleurtuit a été mis à jour le 2026-04-15 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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