Rendez-vous au jardin avec l’écodomaine Hasenn Ecodomaine Hasenn Pleurtuit

Pleurtuit

Rendez-vous au jardin avec l’écodomaine Hasenn

Ecodomaine Hasenn 1, La Mettrie Labbé Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Les Rendez-vous aux jardins 2026 présentent

Venez découvrir le jardin ornemental et nourricier Hasenn, de près de 2 hectares, au bord du Frémur.

Vous pourrez y croiser des animaux (vache, moutons, poules, canards, oies), visiter le potager et le verger, et goûter des produits comme les 7 miels issus de territoires de la Côte d’Emeraude.

Dimanche 7 juin 2026, les visites seront ouvertes

– de 10 h à 12 h

– de 14 h à 18 h .

Ecodomaine Hasenn 1, La Mettrie Labbé Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 18 49 38 31

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English :

L’événement Rendez-vous au jardin avec l’écodomaine Hasenn Pleurtuit a été mis à jour le 2026-04-15 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme