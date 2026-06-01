Rendez-vous au Jardin Botanique Festival Penser la terre Jardin Botanique Montigny-lès-Metz

Montigny-lès-Metz

Rendez-vous au Jardin Botanique Festival Penser la terre

Jardin Botanique 27 ter Rue de Pont-à-Mousson Montigny-lès-Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le Jardin Botanique de la Ville de Metz est un lieu riche d’histoire humaine et végétale. Créé en 1802 pour répondre aux besoins d’un enseignement qualitatif de la biologie végétale et de l’horticulture, il fut déplacé sur le domaine de Frescatelly en 1869.

Il invite le public, lors de l’évènement Rendez-vous au Jardin Botanique , à la découverte de nombreuses animations, visites guidées et stands de vente de plantes, livres ou encore d’objets d’artisanat.

Cette année encore, le Jardin Botanique coprogramme avec l’association Penser la Terre, la troisième édition du festival du livre et du vivant sur le thème du courage des oiseaux. Penser la terre accueille ainsi de nombreux auteurs dont Allain Bougrain Dubourg et Michel Munier, invités d’honneur. Sciences et littérature, poésie et ornithologie, mille manières d’aller à la rencontre des oiseaux pour les connaître, les protéger et s’émerveiller du vivant, de la joie et du rire en cascade des oiseaux.

Programmation complète à venir.Tout public

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Jardin Botanique 27 ter Rue de Pont-à-Mousson Montigny-lès-Metz 57950 Moselle Grand Est +33 800 89 18 91

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English :

The Jardin Botanique de la Ville de Metz is a place rich in human and plant history. Created in 1802 to meet the need for high-quality teaching in plant biology and horticulture, it was moved to the Frescatelly estate in 1869.

During the Rendez-vous au Jardin Botanique event, the public is invited to discover a wide range of activities, guided tours and stalls selling plants, books and handicrafts.

Once again this year, the Jardin Botanique is co-programming with the association Penser la Terre, the third edition of the festival of books and living things on the theme of the courage of birds. Penser la Terre welcomes a host of authors, including special guests Allain Bougrain Dubourg and Michel Munier. Science and literature, poetry and ornithology, a thousand ways to get to know birds, protect them and marvel at the living, the joy and the cascading laughter of birds.

Full program to come.

L’événement Rendez-vous au Jardin Botanique Festival Penser la terre Montigny-lès-Metz a été mis à jour le 2026-06-02 par AGENCE INSPIRE METZ