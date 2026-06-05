Rendez-vous au jardin Chêne des anglais Jardin chêne des anglais Nantes
Rendez-vous au jardin Chêne des anglais Jardin chêne des anglais Nantes mercredi 15 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-15 10:30 – 12:00
Gratuit : oui gratuit Tout public
Venez jardiner du semis à l’arrosage sans oublier l’entretien de ce jardin collectif au quartier ! Il est aussi possible de simplement venir discuter,participer aux activités saisonnières comme de la peinture, des petites préparations culinaires, des jeux, etc.Contactez l’association ECOS pour plus d’informations !
Jardin chêne des anglais Nantes 44300
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