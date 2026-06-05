Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rendez-vous au jardin Chêne des anglais Jardin chêne des anglais Nantes

Rendez-vous au jardin Chêne des anglais Jardin chêne des anglais Nantes

Rendez-vous au jardin Chêne des anglais Jardin chêne des anglais Nantes mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Jardin chêne des anglais

Adresse : 1 rue Jacques Cartier Nantes

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 10:30

Tarif : gratuit

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-15 10:30 – 12:00
Gratuit : oui gratuit Tout public 

Venez jardiner du semis à l’arrosage sans oublier l’entretien de ce jardin collectif au quartier ! Il est aussi possible de simplement venir discuter,participer aux activités saisonnières comme de la peinture, des petites préparations culinaires, des jeux, etc.Contactez l’association ECOS pour plus d’informations !

Jardin chêne des anglais Nantes 44300


Afficher la carte du lieu Jardin chêne des anglais et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)