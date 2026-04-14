rendez-vous aux jardins 2026, Clermont-Créans, Martinet

rendez-vous aux jardins 2026 6 et 7 juin Clermont-Créans Vendée

4 euros à partir de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

visite libre et commentée

exposition de vieux outils de jardins et déambulation poétique

Clermont-Créans 1 Les PIns Martinet 85150 Vendée Pays de la Loire 0672737477 visite d’un jardin potager et d’agrément avec parking

visite libre et commentée