Rendez-vous aux jardins 2026: Jardin du mont des Récollets à Cassel Cassel
Rendez-vous aux jardins 2026: Jardin du mont des Récollets à Cassel Cassel vendredi 5 juin 2026.
Cassel
Rendez-vous aux jardins 2026: Jardin du mont des Récollets à Cassel
1936 Route de Steenvoorde Cassel Nord
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 10:00:00
fin : 2026-06-05 18:00:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07
Classé jardin remarquable , le jardin du Mont des Récollets s’inspire de trois styles de jardins propres à la Flandre les jardins de la Renaissance flamande, les jardins traditionnels) et les jardins contemporains.
Venez découvrir le jardin ayant représenté la région Hauts-de-France dans l’émission de Stéphane Bern, Le jardin préféré des Français .
Classé jardin remarquable , le jardin du Mont des Récollets s’inspire de trois styles de jardins propres à la Flandre les jardins de la Renaissance flamande, les jardins traditionnels (19e, début 20e) et les jardins contemporains.
Pour les plus gourmands une restauration est possible sur place à l’estaminet Het Wouwenberghof, avec boissons, goûters et spécialités flamandes (planches de Flandre intérieure apéritives, desserts maisons). .
1936 Route de Steenvoorde Cassel 59670 Nord Hauts-de-France +33 3 28 40 59 29
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English :
Classified as a remarkable garden , the Mont des Récollets garden is inspired by three garden styles typical of Flanders: Flemish Renaissance gardens, traditional gardens and contemporary gardens.
L’événement Rendez-vous aux jardins 2026: Jardin du mont des Récollets à Cassel Cassel a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Coeur de Flandre