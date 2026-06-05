Cassel

Rendez-vous aux jardins 2026: Jardin du mont des Récollets à Cassel

1936 Route de Steenvoorde Cassel Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 10:00:00

fin : 2026-06-05 18:00:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07

Classé jardin remarquable , le jardin du Mont des Récollets s’inspire de trois styles de jardins propres à la Flandre les jardins de la Renaissance flamande, les jardins traditionnels) et les jardins contemporains.

Venez découvrir le jardin ayant représenté la région Hauts-de-France dans l’émission de Stéphane Bern, Le jardin préféré des Français .

Classé jardin remarquable , le jardin du Mont des Récollets s’inspire de trois styles de jardins propres à la Flandre les jardins de la Renaissance flamande, les jardins traditionnels (19e, début 20e) et les jardins contemporains.

Pour les plus gourmands une restauration est possible sur place à l’estaminet Het Wouwenberghof, avec boissons, goûters et spécialités flamandes (planches de Flandre intérieure apéritives, desserts maisons). .

1936 Route de Steenvoorde Cassel 59670 Nord Hauts-de-France +33 3 28 40 59 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Classified as a remarkable garden , the Mont des Récollets garden is inspired by three garden styles typical of Flanders: Flemish Renaissance gardens, traditional gardens and contemporary gardens.

L’événement Rendez-vous aux jardins 2026: Jardin du mont des Récollets à Cassel Cassel a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Coeur de Flandre