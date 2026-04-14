Visite « art & biodiversité » du Jardin musée départemental de Flandre, Jardin musée départemental de Flandre, Cassel

Visite « art & biodiversité » du Jardin musée départemental de Flandre 6 et 7 juin Jardin musée départemental de Flandre Nord

Événements gratuits, sur réservation pour celui du 6 juin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Samedi 6 juin – de 15h à 16h – sur réservation : Une visite découverte à deux voix, entre art et nature, placée sous le signe de la vue : une invitation à explorer la collection permanente du musée ainsi que son jardin et admirer la magnifique vue sur la plaine des Flandres.

Dimanche 7 juin – de 14h30 à 17h30 – sans réservation : Venez créer votre propre paysage lors de cet atelier. Guidés par l’observation et le jeu de dégradés, donnez vie à votre vue idéale.

Jardin musée départemental de Flandre 26 Grand place, 59670, Cassel Cassel 59670 Nord Hauts-de-France 0359734559 https://museedeflandre.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 59 73 45 59 »}]

Participez à deux ateliers découverte du jardin et son musée à l’occasion des Rendes-vous aux jardins 2026.

©Cédric Arnould