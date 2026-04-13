Une nuit d’expériences et de découvertes, Musée de Flandre, Cassel

Une nuit d’expériences et de découvertes Samedi 23 mai, 19h30 Musée de Flandre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

À l’occasion de la Nuit des musées, le musée de Flandre vous entraîne dans l’univers de Marie-Jo Lafontaine à travers un parcours ponctué de médiations ludiques, originales et surprenantes. Contes, jeux et petites expériences rythmeront cette découverte sensible et enchantée, à vivre en famille ou entre amis.

En raison des 4 Jours de Dunkerque, la circulation sera difficile jusque 19h. Mais pas d’inquiétude, il sera de nouveau possible de circuler et de stationner autour du musée à partir de 19h.

Musée de Flandre 26 Grand Place, 59670 Cassel, France Cassel 59670 Nord Hauts-de-France 0359734559 https://museedeflandre.fr L’originalité du projet du musée départemental de Flandre repose principalement sur son propos scientifique, révélé par la subtilité de la muséographie. Cette dernière crée une fusion entre le bâtiment et les collections. Ce musée recèle de précieuses collections qui témoignent de la richesse de la culture flamande. Seul musée à se consacrer uniquement à la mise en lumière de l’identité culturelle de la Flandre, il la décline à travers une collection pluridisciplinaire présentée de manière originale, mêlant une grande richesse d’œuvres et d’objets d’art. Art contemporain et art ancien entrent en dialogue, soulignant ainsi la continuité de la création flamande. Le parcours est construit autour de quatre thèmes, véritables clefs de lecture pour comprendre l’identité culturelle flamande.

À l’occasion de la Nuit des musées, le musée de Flandre vous entraîne dans l’univers de Marie-Jo Lafontaine à travers un parcours ponctué de médiations ludiques, originales et surprenantes. Contes, à…

©cédric Arnould