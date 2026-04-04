4 Jours de Dunkerque – 4e étape, Grand place Cassel, Cassel

4 Jours de Dunkerque – 4e étape Samedi 23 mai, 11h00 Grand place Cassel Nord

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Spectacle sportif garanti

Cassel, spot cycliste incontournable connu et reconnu, avec ses pavés et ses monts, accueillera une nouvelle fois l’arrivée de la 4ème étape des 4 Jours de Dunkerque. Cette année, les coureurs parcourront 165 km entre Bergues et Cassel avec l’ascension des monts et l’arrivée sur la Grand’Place : la garantie d’un spectacle sportif de haute volée !

Programme d’animations

Comme chaque année, Cœur de Flandre agglo, partenaire de l’événement, sera présent à l’arrivée de la 4ème étape. À partir de 11h, le village Cœur de Flandre sera ouvert à toutes et tous avec au programme :

le défi du « Critérium des as » : affrontez 3 autres concurrents et tentez de remporter cette épreuve cycliste reine !

affrontez 3 autres concurrents et tentez de remporter cette épreuve cycliste reine ! un photobooth : préparez vos plus belles poses et repartez avec un souvenir de cette édition !

préparez vos plus belles poses et repartez avec un souvenir de cette édition ! un stand de l’Office de Tourisme Destination Cœur de Flandre pour planifier vos prochaines sorties et visites.

Entre amateurs de vélo ou en famille, rejoignez-nous et passez un moment festif et sportif !

ℹ️ Infos pratiques :

Samedi 23 mai 2026

De 11h à 17h

Grand’Place – Cassel

Entrée libre

Grand place Cassel Grand place 59670 Cassel Cassel 59670 Secteur 6 Nord Hauts-de-France

Rendez-vous le samedi 23 mai sur la Grand’Place de Cassel pour l’arrivée de la 4e étape des 4 jours de Dunkerque ! En attendant les coureurs, des animations vous seront proposées.