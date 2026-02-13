Visite du Jardin du Mont des Récollets – Cassel, Jardin du Mont des Récollets, Cassel

Visite du Jardin du Mont des Récollets – Cassel 5 – 7 juin Jardin du Mont des Récollets Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Venez découvrir le jardin ayant représenté la région Hauts-de-France dans l’émission de Stéphane Bern, « Le jardin préféré des français ».

Classé « jardin remarquable », le jardin du Mont des Récollets s’inspire de trois styles de jardins propres à la Flandre : les jardins de la Renaissance flamande, les jardins traditionnels (19e, début 20e) et les jardins contemporains.

Pour les plus gourmands une restauration est possible sur place à l’estaminet Het Wouwenberghof, avec boissons, goûters et spécialités flamandes (planches de Flandre intérieure apéritives, desserts maisons).

Parmi les distinctions remportées la jardin, se trouve :

Le jardin préféré des auditeurs B.F.M. T.V. 2023 Hauts de France

Le jardin de l’année France A.J.J.H. 2011

Le Jardinier du département du Nord V.M.F.2003

Le Prix de la rénovation du bâti. Département du Nord 1990

Tarifs

Visite libre: 8€/personne

Pour les 10-15ans: 5€

Gratuit pour les moins de 10 ans

Attention nous ne sommes pas équipés en appareil de carte bancaire.

Jardin du Mont des Récollets 1936 route de Steenvoorde, 59670 Cassel Cassel 59670 Nord Hauts-de-France 0328405929 https://www.parcsetjardins.fr/jardins/626-jardins-du-mont-des-recollets Le jardin, créé dans les années 1990, prend son inspiration dans ce que peut représenter ou être un jardin et son environnement dans la Flandre. La retranscription a été d’autant de « chambres extérieures » qui pourraient entrer dans l’esprit d’un jardin flamand. En périphérie du jardin, la quasi-totalité des espèces plantées est régionale se retrouvant à l’état spontané dans la nature. Nous laissons prospérer les espèces en liberté dans un but de redécouverte de nos écosystèmes: ainsi se sont installées cardères, cardamines et véroniques des prés, jacinthes des bois, orchidées sauvages… La dominante arbustive plantée est noisetier, érable, viorne, fusain, aubépine et prunellier. Au coeur même du jardin : inspiration de 3 styles de jardins propres à la Flandre: jardin de la Renaissance flamande, jardin traditionnel (XIXe, début XXe) et jardin contemporain A 25 sortie 13 Steenvoorde. Suivre direction Cassel.

Venez découvrir le jardin ayant représenté la région Hauts-de-France dans l’émission de Stéphane Bern, « Le jardin préféré des français ».

© Jardin du Mont des Récollets