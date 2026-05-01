Cassel

La nuit européennes des Musées au Musée de Flandre

26 Grand’ Place Cassel Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

De 19 h à minuit, les visiteurs sont invités à découvrir les collections à travers le regard de l’artiste

contemporaine belge Marie-Jo Lafontaine. Loin des visites traditionnelles, cette nouvelle édition de la Nuit européenne des musées propose une immersion totale contes, récits, jeux…

Pour cette Nuit des musées, le musée de Flandre ouvre ses portes pour une nocturne placée sous le signe de l’émotion et de l’expérimentation. De 19 h à minuit, les visiteurs sont invités à découvrir les collections à travers le regard de l’artiste

contemporaine belge Marie-Jo Lafontaine. Loin des visites traditionnelles, cette nouvelle édition de la Nuit européenne des musées propose une immersion totale. Le parcours au sein des galeries sera ponctué d’interventions conçues pour éveiller les sens et l’imaginaire des petits comme des grands.

Au programme de la soirée, les visiteurs pourront retrouver des médiations ludiques et originales qui proposeront des clés de lecture inédites sur les œuvres. Des contes, récits, jeux et petites expériences seront accessibles à tous les publics. .

26 Grand’ Place Cassel 59670 Nord Hauts-de-France +33 3 59 73 45 59

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English :

From 7 p.m. to midnight, visitors are invited to discover the collections through the eyes of contemporary

artist Marie-Jo Lafontaine. Far from traditional tours, this new edition of European Museum Night offers a total immersion experience: tales, stories, games…

L’événement La nuit européennes des Musées au Musée de Flandre Cassel a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Coeur de Flandre