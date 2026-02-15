Rendez-vous aux Jardins au Domaine de Poulaines Poulaines

Rendez-vous aux Jardins au Domaine de Poulaines

11 Rue du Château Poulaines Indre

Début : Vendredi 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 12:00:00

2026-06-06

Le domaine de Poulaines participe à la 23e édition des Rendez-vous aux jardins avec la propriétaire qui partage sa passion des jardins et son savoir-faire.

Les cinq sens au jardin la vue est le thème retenu cette année.

11 Rue du Château Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 01 15 23

English :

The Domaine de Poulaines is taking part in the 23rd Rendez-vous aux Jardins, with the owner sharing her passion for gardens and her know-how.

this year’s theme is The five senses in the garden: sight .

