Rendez-vous aux Jardins au Domaine de Poulaines Poulaines

Rendez-vous aux Jardins au Domaine de Poulaines
11 Rue du Château Poulaines Indre
Début : Vendredi 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 12:00:00
2026-06-06
Le domaine de Poulaines participe à la 23e édition des Rendez-vous aux jardins avec la propriétaire qui partage sa passion des jardins et son savoir-faire.
Les cinq sens au jardin la vue est le thème retenu cette année.
11 Rue du Château Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 01 15 23
English :
The Domaine de Poulaines is taking part in the 23rd Rendez-vous aux Jardins, with the owner sharing her passion for gardens and her know-how.
this year’s theme is The five senses in the garden: sight .
