Poulaines

OHDi Orcherstre d’Harmonie départementale de l’Indre

La Chapelle Poulaines Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 21:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Voyage d’un Soir avec un concert de L’orchestre d’Harmonie départementale de l’Indre.

Dans le cadre des Nouvelles Renaissances l’Association l’Air Entendu invite l’OHDI pour un concert en plein air avec en première partie l’Harmonie de Poulaines. .

La Chapelle Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire

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English :

Voyage d’un Soir with a concert by L’orchestre d’Harmonie départementale de l’Indre.

L’événement OHDi Orcherstre d’Harmonie départementale de l’Indre Poulaines a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Chabris Pays de Bazelle