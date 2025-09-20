Poulaines

Festival Ar(t}chipel, exposition Nimbes dans les communs de Jean-Michel Tarallo

Le Château Poulaines Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-24

Dans le cadre du Festival Ar(t}chipel, le Domaine accueillera cet automne un projet artistique participatif inédit imaginé en collaboration avec l’artiste Jean-Michel Tarallo.

Intitulée Nimbes dans les communs, cette exposition investira tout le volume des communs Brettes restaurés à travers une composition aérienne de napperons suspendus. Déployés sur toute la hauteur de l’espace, ces napperons en dentelle, crochet ou textile formeront un ensemble mouvant et lumineux, en constante transformation selon la lumière et les déplacements du public.

Le projet s’inscrit dans une démarche de réactivation de la mémoire collective autour d’objets du quotidien souvent associés à l’intime et au souvenir. Longtemps présents dans les intérieurs familiaux, les napperons évoquent des gestes transmis, des lieux habités et des histoires personnelles. .

Le Château Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 01 15 23 jardins@poulaines.com

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English :

Rendez-vous aux jardins on June 6, 7 and 8, 2025

L’événement Festival Ar(t}chipel, exposition Nimbes dans les communs de Jean-Michel Tarallo Poulaines a été mis à jour le 2026-05-28 par BERRY